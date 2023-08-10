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Зарезавшую своего трехмесячного сына жительницу Анапы суд отправил под стражу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zarezavshuyu-svoego-trehmesyachnogo-syna-zhitelnitsu-anapy-sud-otpravil-pod-strazhu
Зарезавшую своего трехмесячного сына жительницу Анапы суд отправил под стражу
Скриншот с видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Анапский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 20-летней жительницы садового товарищества «Автомобилист», которую обвиняют в убийстве ребенка.

Из-за того, что обвиняемая находится в больнице, Анапский районный суд организовал выездное судебное заседание. Следствие ходатайствовало о мере пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая не возражала, а защита полагалась на усмотрение суда.

Суд ходатайство следствия удовлетворил. Обвиняемую заключили под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 августа 20-летняя девушка ударила 3-месячного сына ножом в грудь, а затем попыталась свести счеты с жизнью. От полученной травмы ребенок скончался. Родители девушки вызвали правоохранителей и бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть младенца и госпитализировали его мать.

В апреле за распространение наркотиков девушку на 8 лет осудил Тихорецкий городской суд. Она получила отсрочку исполнения приговора до достижения сыном 14-летнего возраста.

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