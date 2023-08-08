Молодая мать зарезала 3-месячного сына и попыталась покончить с собой в Анапе

Убийство младенца произошло утром 8 августа в садовом товариществе «Автомобилист».

По версии следствия, 20-летняя девушка жила с 3-месячным сыном и родителями в частном доме. Она ударила младенца ножом в грудь, а затем попыталась свести счеты с жизнью. От полученной травмы ребенок скончался.

Родители девушки вызвали правоохранителей и бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть младенца и госпитализировали его мать.

На девушку завели уголовное дело. За убийство сына ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Сейчас она находится в больнице под охраной. В ближайшее время ее планируют заключить под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы совершения преступления. Правоохранители тщательно изучат условия жизни и воспитания ребенка в семье.

В отношении подозреваемой проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Прокуратура поставила на контроль ход расследования этого уголовного дела. Известно, что в апреле подозреваемую привлекли к уголовной ответственности за продажу наркотиков. Из-за беременности суд отсрочил ей отбывание наказания. Отец младенца не принимал участие в его воспитании и жизни семьи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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