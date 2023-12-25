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Зарезавший девушку из Краснодара москвич признал вину

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zarezavshij-devushku-iz-krasnodara-moskvich-priznal-vinu
Зарезавший девушку из Краснодара москвич признал вину
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Установили, что мужчина убил еще одну девушку в гостинице на востоке Москвы.

Злоумышленника задержали по подозрению в убийстве. В ходе следственных действий мужчина признал вину в полном объеме. Следователи ходатайствуют перед судом о его заключении под стражу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Москвы зарезал девушку из Краснодара из-за ссоры. По предварительным данным, 37-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил ножом 25-летнюю девушку.

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