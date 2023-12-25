Зарезавший девушку из Краснодара москвич признал вину

Установили, что мужчина убил еще одну девушку в гостинице на востоке Москвы.

Злоумышленника задержали по подозрению в убийстве. В ходе следственных действий мужчина признал вину в полном объеме. Следователи ходатайствуют перед судом о его заключении под стражу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Москвы зарезал девушку из Краснодара из-за ссоры. По предварительным данным, 37-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил ножом 25-летнюю девушку.