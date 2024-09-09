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Зарезавшему сожительницу жителю Краснодара суд дал 9,5 лет колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zarezavshemu-sozhitelnitsu-zhitelyu-krasnodara-sud-dal-9-5-let-kolonii
Зарезавшему сожительницу жителю Краснодара суд дал 9,5 лет колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в декабре 2023 года. В сентябре этого года суд вынес приговор в отношении 44-летнего краснодарца, которого обвиняли в убийстве.

По данным следствия, пьяный мужчина начал преследовать свою 35-летнюю сожительницу, избил ее, а затем нанес жертве несколько ударов ножом. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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