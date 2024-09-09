Зарезавшему сожительницу жителю Краснодара суд дал 9,5 лет колонии

Преступление произошло в декабре 2023 года. В сентябре этого года суд вынес приговор в отношении 44-летнего краснодарца, которого обвиняли в убийстве.

По данным следствия, пьяный мужчина начал преследовать свою 35-летнюю сожительницу, избил ее, а затем нанес жертве несколько ударов ножом. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: на 10 лет посадили пенсионера за убийство двух соседей в Краснодаре.