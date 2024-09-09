На 10 лет посадили пенсионера за убийство двух соседей в Краснодаре

Приговор по делу об убийстве в отношении 74-летнего краснодарца вынес Краснодарский краевой суд.

По данным следствия, 2 июля 2023 года на улице Таганрогской пенсионер был в состоянии алкогольного опьянения, вышел из своей квартиры в общий коридор и вступил в словесный конфликт с соседями — супружеской парой. Затем мужчина достал туристический нож и ударил им соседа в грудь, а его жену — в живот.

От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия. Его жену доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось.

В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным в двойном убийстве и приговорил к 10 годам лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Собранные следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю, которого признали виновным в убийстве 48-летнего мужчины и 46-летней женщины.

На период следствия в отношении злоумышленника избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, которая действует до сих пор, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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