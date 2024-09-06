Мужчине дали 8 лет колонии за убийство друга топором в Краснодаре

Советский районный суд Краснодара признал 59-летнего жителя Алтайского края виновным в убийстве, произошедшем в апреле в СНТ «Мечта».

По данным следствия, в апреле текущего года мужчина был в гостях у своего знакомого — гражданина Узбекистана в СНТ «Мечта». В какой-то момент они поссорились на почве личной неприязни.

Тогда гость нашел во дворе топор, вернулся с ним в комнату и не меньше девяти раз ударил знакомого по голове, телу и конечностям. Уточняется, что удары наносились лезвием топора.

Пострадавший скончался на месте происшествия. На подозреваемого завели уголовное дело. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание ему в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: пьяный турист из Воронежской области до смерти избил собутыльника в Геленджике.