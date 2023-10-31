Зарезавшего собутыльника жителя Кубани посадили на 10,5 лет

Приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве, в октябре вынес суд в Ейском районе.

По данным суда, в феврале этого года мужчина у себя дома выпивал алкоголь вместе с гостем. Во время застолья мужчины поссорились. Хозяин дома взял нож и 5 раз ударил гостя, задев жизненно важные органы. От полученных ран пострадавший погиб на месте.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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