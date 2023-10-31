Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Зарезавшего собутыльника жителя Кубани посадили на 10,5 лет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zarezavshego-sobutylnika-zhitelya-kubani-posadili-na-10-5-let
Зарезавшего собутыльника жителя Кубани посадили на 10,5 лет
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве, в октябре вынес суд в Ейском районе.

По данным суда, в феврале этого года мужчина у себя дома выпивал алкоголь вместе с гостем. Во время застолья мужчины поссорились. Хозяин дома взял нож и 5 раз ударил гостя, задев жизненно важные органы. От полученных ран пострадавший погиб на месте.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: суд дал 9 лет таксисту, убившему пассажирку и спрятавшему труп у реки на Кубани.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях