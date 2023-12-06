Зарезавшего приятеля в Геленджике мужчину поймали спустя 14 лет в Ингушетии

Преступление произошло вечером 24 августа 2009 на пересечении улиц Янтарной и Светлой в Геленджике. В декабре этого года правоохранители задержали 50-летнего мужчину, причастного к преступлению.

По версии следствия, мужчина во время конфликта ударил своего знакомого ножом в подмышечную область. В результате повреждения артерии пострадавший умер в машине скорой помощи. После этого злоумышленник скрывался от следствия 14 лет. Его задержали в Ингушетии. Мужчина жил там под другим именем.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Подозреваемому предъявили обвинение и поместили под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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