Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Зарезавшего приятеля в Геленджике мужчину поймали спустя 14 лет в Ингушетии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zarezavshego-priyatelya-v-gelendzhike-muzhchinu-pojmali-spustya-14-let-v-ingushetii
Зарезавшего приятеля в Геленджике мужчину поймали спустя 14 лет в Ингушетии
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Преступление произошло вечером 24 августа 2009 на пересечении улиц Янтарной и Светлой в Геленджике. В декабре этого года правоохранители задержали 50-летнего мужчину, причастного к преступлению.

По версии следствия, мужчина во время конфликта ударил своего знакомого ножом в подмышечную область. В результате повреждения артерии пострадавший умер в машине скорой помощи. После этого злоумышленник скрывался от следствия 14 лет. Его задержали в Ингушетии. Мужчина жил там под другим именем.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Подозреваемому предъявили обвинение и поместили под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: рабочие забили приятеля до смерти и засыпали труп навозом на Кубани.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях