Рабочие забили приятеля до смерти и засыпали труп навозом на Кубани

Преступление произошло вечером 21 сентября в одном из фермерских хозяйств в хуторе Прикубанском Славянского района. Известно о преступлении стало только сейчас.

По версии следствия, трое мужчин и женщина вместе работали и жили на территории фермы. Вечером они ужинали и выпивали алкоголь. Во время застолья между разнорабочими возник конфликт на почве ревности к местной жительнице. Двое мужчин в возрасте 41 и 37 лет избили ногами, руками и металлической деталью от трактора 44-летнего напарника. От полученных травм он погиб на месте.

После убийства соучастники решили спрятать труп. Они погрузили его в ковш трактора и переместили в водный канал, засыпав навозом. Тело нашел 28 ноября владелец фермы и позвонил в полицию.

В отношении 37-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве. Мужчине предъявили обвинение поместили его под стражу. Его соучастник объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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