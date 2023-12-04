Пьяный мужчина из-за ревности забил табуретом сожительницу в Тимашевске

Преступление произошло ночью 3 декабря в одном из домов на улице Ленина в Тимашевске.

По данным следствия, 43-летний мужчина и его 32-летняя сожительница были в гостях в доме знакомого. Компания вместе выпивала. Во время застолья гости поссорились на почве ревности. Мужчина ударил сожительницу по голове деревянным табуретом, а потом добил ногами. После этого злоумышленник избил хозяина дома по голове. Тот сбежал от агрессивного гостя через окно.

Нападавший лег спать, а когда проснулся, обнаружил, что его сожительница умерла. Мужчина сам вызвал на место происшествия полицию. Медики определили, что женщина погибла из-за черепно-мозговой травмы.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Подозреваемого задержали, на допросе он признался в преступлении. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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