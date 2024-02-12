Зарезавшего 39-летнего сына пенсионера будут судить в Краснодарском крае

Преступление произошло 27 октября 2023 года в одном из частных домов на улице 8 Марта в Славянске-на-Кубани. В феврале этого года уголовное дело в отношении 68-летнего местного жителя направили в суд.

По данным следствия, пенсионер и его 39-летний сын были дома и вместе выпивали алкоголь. Во время застолья родственники поссорились из-за взаимных оскорблений. Пенсионер схватил нож и один раз ударил сына в грудь. От полученного ранения пострадавший погиб на месте.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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