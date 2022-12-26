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Зарезала подругу, накрыла тело газетами и подожгла: 9 лет колонии получила жительница Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zarezala-podrugu-nakryla-telo-gazetami-i-podozhgla-9-let-kolonii-poluchila-zhitelnitsa-krasnodarskogo-kraya
Зарезала подругу, накрыла тело газетами и подожгла: 9 лет колонии получила жительница Краснодарского края
Фото СУ СК РФ по Республике Адыгея

Убийство произошло в июле 2021 года. В декабре суд вынес в отношении 32-летней жительницы Краснодарского края приговор.

По данным следствия, 32-летняя жительница Краснодарского края была в гостях у подруги в одной из квартир в поселке Гончарка Гиагинского района. Женщины вместе выпивали и поссорились. Гостья взяла нож и ударила обидчицу в шею и по голове. Пострадавшая погибла на месте. Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленница положила на тело газеты и подожгла их. После того, как огонь разгорелся, и в квартире начался пожар, женщина ушла, забрав с собой 3 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Суд назначил обвиняемой 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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