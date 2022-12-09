Заразились в магазине: эксперт рассказал, почему в холодильнике заводится плесень

По мнению специалистов, причиной плесени в холодильнике не всегда становятся долго хранящиеся там продукты. Иногда еда заражается спорами этого грибка еще в магазине.

Об этом и о том, как вывести плесень из холодильника рассказал автор и ведущий программ «Чудо техники» и «Живая еда» Сергей Малоземов. Он напомнил, что споры плесени — повсюду. Они оседают на любых поверхностях и, попав в питательную среду, начинают активно размножаться.

«Если продукт подвергся перед попаданием в холодильник воздействию спор плесени, то есть побыл на открытом воздухе без упаковки какое-то время, то вместе с ним в холодильник попадает и плесень. Также споры плесени могут попасть на продукт в магазине, если там не соблюдается чистота», — предупредил Малоземов.

По мнению эксперта, понижение температуры в холодильнике может только замедлить, но не остановить размножение плесени. А вот продуктам такие эксперименты могут навредить. Так при температуре ниже 4 градусов портятся овощи, фрукты и зелень.

«Эти продукты начинают быстро портиться и подмерзать, несмотря на то, что температура положительная. А рядом с отверстиями, откуда дует холодный воздух, образуются островки особого холода, то есть дует прямо морозом, и даже в молоке могут из-за этого плавать льдинки», — сказал он.

Эффективным способом борьбы с плесенью эксперт назвал поддержание чистоты. Любые крошки и пролитые жидкости необходимо сразу убирать. Именно они становятся питательной средой для размножения грибков. Так же нужно поступать с самой плесенью.

«Как только плесень стала заметна глазу, это означает, что она стала плодоносить. То есть у нее появилось плодовое тело, которое распространяет вокруг себя споры в миллионных количествах и загрязняет все вокруг себя», — сказал Малоземов.

Также не стоит пренебрегать правилами и сроками хранения продуктов. В частности, не рекомендуется хранить еду в холодильнике без герметичной упаковки.

«Если мы вскрыли упаковку, то мы должны относиться к этому продукту, как к уже зараженному. Если мы берем готовую еду, то ее следует хранить не более двух, максимум трех дней», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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