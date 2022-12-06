Внимание на упаковку: как выбрать качественную красную икру к Новому году

Любимый деликатес к новогоднему столу может оказаться опасным для здоровья, если при его упаковке допускались нарушения. Красная икра «проходит» долгий путь от Камчатки до магазинов, и при покупке легко получить несвежую или изготовленную с нарушением санитарных норм.

Как не испортить праздник некачественной икрой, рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, единственный способ не ошибиться в выборе — обращать внимание на упаковку.

Икру нужно покупать в жестяных банках с выбитой изнутри на крышках датой упаковки. Желательно, чтобы она совпадала с периодом нереста лососевых. Он длится с июня до октябрь.

«При этом икра должна быть упакована на Камчатке, тогда это более или менее безопасная продукция. Все остальное, будь то икра на развес, в пластиковой упаковке или в той же жестяной банке, но упакованная где-то под Москвой или под Тулой, — это лотерея», — предупредил эксперт.

Он объяснил, что если красную икру не упаковали в жестяную банку еще на Камчатке, ее будут перекладывать из одной тары в другую. Тогда точный срок хранения установить сложно.

«Красную икру, которую добывают на Камчатке, солят, обязательно добавляют антибиотики, иначе она не будет храниться и стухнет. Затем ее упаковывают в белые пластиковые куботейнеры, замораживают и отправляют в разные города. Там она лежит в холодильниках до момента, когда ее нужно будет выставлять на продажу. Потом ее размораживают и раскладывают либо по пластиковым баночкам, либо упаковывают в жестяные. Чтобы упаковать икру в жестяную банку, завод не нужен, достаточно одного агрегата размером с два письменных стола и двух-трех помощников. Чаще всего на банке указывают дату производства поближе к дате реализации, даже если икра была добыта в прошлом году», — сказал Савельев.

Он также напомнил, что недобросовестные производители могут выдавать более дешевые виды икры за дорогие. Так, например, икру горбуши могут продать как икру нерки. Так как существует 12 видов лососевых рыб, такое происходит достаточно часто, сообщает радио Sputnik.

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