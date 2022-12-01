Эксперт рассказала, как правильно хранить икру

Икра не подвергается термической обработке, поэтому хранится недолго. В связи с этим покупать ее заранее не рекомендуется.

Об этом рассказала научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Макарова. Нужно внимательно относиться к условиям хранения продукта. Их вместе со сроком годности производитель указывает на упаковке.

«Существуют ГОСТы для различных видов икры, и в них в основном приведены температуры -4-6 °С или -2-6 °С. Это ниже стандартной температуры в холодильнике, но выше, чем в морозильной камере. В домашних условиях обеспечивать такой режим сложно, поэтому с длительным хранением могут возникнуть сложности», — посоветовала Макарова.

Если неправильно хранить продукт, он может быстро испортиться. Признаки того, что икру уже нельзя есть — запах, похожий на тухлую рыбу, слизь на поверхности, а также горечь, уточнила эксперт.

Деликатес лучше покупать в проверенных местах, изготовленный промышленным производителем. При покупке важно обращать внимание на срок годности и условия хранения в самом магазине. Банки должны быть без трещин, вмятин или подтеков.

«Если вы покупаете икру в несанкционированных местах, вы не можете гарантировать, что продукт находился в нужных условиях на производстве и на протяжении всего пути до рынка. Дело в том, что при повышенной температуре могут размножаться некоторые микроорганизмы, среди них могут быть патогенные или условно патогенные. Они могут вырабатывать токсины, к примеру, стафилококк может выработать энтеротоксин, что может вызвать отравление», — цитирует Юлию Макарову радио Sputnik.

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