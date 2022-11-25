В России за год подорожали продукты для салата мимоза
Общество
25.11.2022 07:13
Для расчетов использовали классический рецепт мимозы, в который входят рыбные консервы, сыр, морковь, лук, яйца и майонез.
По данным платформы фискальных данных, с 1 по 23 ноября средняя цена по России на необходимый набор продуктов составила 344 рубля 60 копеек. Необходимое для салата количество майонеза обойдется в 29,7 рубля, сыр — 106,5 рубля, морковь — 11,7 рубля, репчатый лук — 4,7 рубля, яйца — 24 рубля. Самый дорогой ингредиент мимозы — рыбные консервы. Чтобы приготовить салат, на них придется потратить 168 рублей.
По сравнению с прошлым годом, стоимость мимозы увеличилась на 8%, пишет RT.
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