Оливье подешевел: эксперт рассказал, изменятся ли цены к Новому году
Снижение цен на продукты для приготовления главного новогоднего салата зафиксировали в России впервые за несколько лет. Сегодня средняя стоимость порции оливье на четверых составляет 375 рублей. Это на 0,4% меньше, чем в прошлом году.
Эти данные получили на основе анализа официальной статистики «Руспродсоюза» о цене продуктов на октябрь 2022 года. Вице-президент российской «Ассоциации экспертов рынка ритейла» Сергей Кузнецов рассказал, как могут измениться цены на набор для оливье к Новому году.
Он отметил, что в прошлом году в России наблюдался значительный рост цен, а в этом — рынок стабилизировался. Как следствие, подешевел и оливье.
«В прошлом году у нас произошло достаточно большое движение цен на продукты для приготовления салата оливье, а в этом году такого заметного роста не произошло. Наоборот, у нас во второй половине года возникла некоторая дефляционная составляющая. Я думаю, что это два основных момента, которые повлияли на индекс оливье», — сказал Кузнецов.
Он предположил, что если не будет каких-то потрясений на рынке, цена набора для оливье до Нового года больше не вырастет.
«Нет таких серьезных предпосылок для того, чтобы что-то толкнуло стоимость популярного салата вверх до конца года», — цитирует эксперта радио Sputnik.
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