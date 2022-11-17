В Краснодарском крае инфляция снижается шесть месяцев подряд

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В октябре она составила 11,5%, что меньше среднего показателя по стране.

Многие продукты перестали дорожать. Это произошло благодаря тому, что местные аграрии расширили посевные площади, урожая стало больше. Например, удалось снизить стоимость сахара, говядины, курицы и молочных продуктов. Также приостановился рост цен на непродовольственные товары.

«Его всплеск мы наблюдали в начале весны, когда люди, опасаясь дефицита, скупали товары длительного пользования, чем подогревали инфляцию. Сейчас поставки импортных товаров налаживаются, предложение расширяется. И мы видим, что рост цен на бытовую технику уменьшается», — сказала начальник экономического управления Южного ГУ Банка России Елена Кравченко.

К слову, в число техники, которая подешевела по сравнению с прошлым годом, попали телевизоры и смартфоны.

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