Эльвира Набиуллина: мы плавно снижаем инфляцию и планируем достичь 4% в 2024 году

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Подводя итоги года, Эльвира Набиуллина на заседании Государственной Думы отметила, что плавающий валютный курс помогает экономике адаптироваться к внешним изменениям.

Рубль укрепился, импорт восстанавливается, бизнес осваивает новые географические направления. Целью санкций было вызвать неуправляемый коллапс российской финансовой системы. Этого не случилось. Банки стабильны, кредитование растет. Говоря о дальнейших планах, глава Банка России отметила курс на сохранение низкой инфляции.

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