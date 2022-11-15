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Эльвира Набиуллина: мы плавно снижаем инфляцию и планируем достичь 4% в 2024 году

Экономика
15.11.2022 18:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/elvira-nabiullina-my-plavno-snizhaem-inflyatsiyu-i-planiruem-dostich-4-v-2024-godu
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Подводя итоги года, Эльвира Набиуллина на заседании Государственной Думы отметила, что плавающий валютный курс помогает экономике адаптироваться к внешним изменениям.

Рубль укрепился, импорт восстанавливается, бизнес осваивает новые географические направления. Целью санкций было вызвать неуправляемый коллапс российской финансовой системы. Этого не случилось. Банки стабильны, кредитование растет. Говоря о дальнейших планах, глава Банка России отметила курс на сохранение низкой инфляции.

Читайте также: в России МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют с 1 января выше инфляции.

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