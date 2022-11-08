В России МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют с 1 января выше инфляции

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Президент России Владимир Путин 8 ноября во время совещания на тему поддержки доходов семей с детьми поручил кабмину подготовить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда.

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков доложил о том, что с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум проиндексируют выше инфляции.

Он уточнил, что в этом году МРОТ увеличивали в 2 этапа. Второй этап стартует с 1 января 2023 года. Теперь минимальный размер оплаты труда с учетом уже проведенной 10% индексации вырастет по сравнению с январем текущего года на 16,9%. Прожиточный минимум вырастет минимум на 13,6%, сообщает RT.

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