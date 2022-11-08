Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В России МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют с 1 января выше инфляции

Экономика
08.11.2022 21:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/mrot-i-prozhitochnyj-minimum-proindeksiruyut-s-1-yanvarya-vyshe-inflyatsii
В России МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют с 1 января выше инфляции
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Президент России Владимир Путин 8 ноября во время совещания на тему поддержки доходов семей с детьми поручил кабмину подготовить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда.

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков доложил о том, что с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум проиндексируют выше инфляции.

Он уточнил, что в этом году МРОТ увеличивали в 2 этапа. Второй этап стартует с 1 января 2023 года. Теперь минимальный размер оплаты труда с учетом уже проведенной 10% индексации вырастет по сравнению с январем текущего года на 16,9%. Прожиточный минимум вырастет минимум на 13,6%, сообщает RT.

Читайте также: в России с 1 января нуждающимся семьям с детьми будут выплачивать единое пособие.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
  2. Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
  3. В МЦУ Краснодара рассказали о решении проблемы с пробками на улице Дорожной
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись шесть автомобилей
  6. В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях