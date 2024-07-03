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Запутавшуюся рогами в сетке ограждения серну спасли в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaputavshuyusya-rogami-v-setke-ograzhdeniya-sernu-spasli-v-gorah-sochi
Видео t.me/sochinow

Животное обнаружили работники канатной дороги на «Розе Хутор».

Чтобы освободить молодую серну от пут, пришлось организовать целую спасательную операцию. Испуганное животное распутали от намотанных нитей, напоили и отпустили домой.

Кавказская серна занесена в Красную книгу Кубани. Их численность в Сочинском нацпарке составляет 350-360 особей. Наиболее крупные и устойчивые группировки серны обитают на склонах хребта Аибга, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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