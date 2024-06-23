Маленькую собачку спасли из-под завалов сгоревшего дома в Сочи

Сообщение о пожаре в трехэтажном частном доме на улице Альпийской, 20 спасатели получили 23 июня в 00:06.

На место для помощи пожарным прибыли четверо спасателей. Площадь возгорания на тот момент составляла порядка 70 кв. м. После успешной ликвидации возгорания спасатели участвовали в разборе завалов. На втором этаже один из них нашел и спас маленькую собачку.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. При пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения города Сочи» в Telegram.

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