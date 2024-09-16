Запутавшегося в леске от удочки лебедя спасли в Анапе

Днем 16 сентября очевидцы сообщили о том, что на реке Анапка рядом с новым мостом лебедь запутался в рыболовных сетях.

Сообщение оперативно передали специалистам МУП «ОКУ», которые прибыли на место и освободили лебедя. Выяснилось, что птица запуталась в леске от удочки.

Местных рыбаков и гостей курорта просят не оставлять в камышах у реки леску или сети, так как они могут стать причиной гибели животных и птиц, сообщает Муниципальный центр управления Анапы в Telegram.

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