В Абраю-Дюрсо ветеринары спасли заболевшего лебедя Гошу

Жители поселка в апреле заметили, что всеобщий любимец лебедь Гоша, который обитает в озере Абрау, внезапно заболел.

Поведение птицы насторожило сотрудников службы охраны, которые следят за порядком на набережной Абрау. Лебедь вел себя необычно — запрокидывал голову и не мог искать пищу на дне водоема. Охранники связались с ветеринаром, который приступил к лечению птицы.

«На время лечения лебедя изолировали его от уток, так как он мог заразить пернатых. В итоге лебедь пошел на поправку, через несколько дней стал питаться, как и прежде, проявлять интерес к окружающей среде», — рассказал замдиректора по безопасности завода игристых вин Андрей Войнов.

Сейчас лебедь Гоша здоров и плавает в районе ротонды, пишет газета «Жизнь Абрау».

Читайте также: спасатели помогли погибавшему лебедю с поврежденным крылом в Армавире.