Спасатели помогли погибавшему лебедю с поврежденным крылом в Армавире

Впервые о лебеде, который умирал на льду водохранилища в парке «Городская роща», стало известно 12 января в соцсетях.

Неравнодушные горожане увидели, что благородная птица еле двигается на льду, не улетает и слабо отбивается от стаи ворон. Учитывая, что ожидался мороз, люди начали бить тревогу и вызвали спасателей.

Сотрудники службы спасения Армавира по льду добрались до лебедя с помощью зимнего снаряжения. Ослабшую птицу передали ветеринарам, сообщает Gorodarmavir.

Сейчас спасенный лебедь находится у семьи, которая выхаживает уже не первую птицу. В прошлом году они забрали на реабилитацию другого лебедя, который и сейчас живет в пруду возле их дома. Кадры трогательного знакомства двух лебедей публикует местный Telegram-канал.

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