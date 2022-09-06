Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Запустили фейерверк: в Анапе ночью загорелись кусты возле жилого дома

Происшествия
06.09.2022 08:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapustili-fejerverk-v-anape-nochyu-zagorelis-kusty-vozle-zhilogo-doma
Видео t.me/typoanapa

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. По их словам, около полуночи на улице Самбурова, 236 женщина с детьми отмечала какой-то праздник и запустила фейерверк.

В итоге салют поджег кусты и можжевельник. Дома и припаркованные на улице машины не пострадали.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру 6 августа в 00:06. Прибыв на место в 00:11, пожарные выяснили, что возгорание произошло на придомовой территории на площади 2 кв. м. Пожар локализовали на той же территории и в 00:13 полностью ликвидировали.

В тушении пожара участвовали пять человек и одна единица техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»
  2. Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях