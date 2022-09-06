Запустили фейерверк: в Анапе ночью загорелись кусты возле жилого дома
Происшествия
06.09.2022 08:49
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. По их словам, около полуночи на улице Самбурова, 236 женщина с детьми отмечала какой-то праздник и запустила фейерверк.
В итоге салют поджег кусты и можжевельник. Дома и припаркованные на улице машины не пострадали.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру 6 августа в 00:06. Прибыв на место в 00:11, пожарные выяснили, что возгорание произошло на придомовой территории на площади 2 кв. м. Пожар локализовали на той же территории и в 00:13 полностью ликвидировали.
В тушении пожара участвовали пять человек и одна единица техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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