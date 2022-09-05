В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
Происшествия
05.09.2022 12:49
Возгорание в многоквартирном доме по улице Восточно-Кругликовская, 34 произошло 5 сентября около 12:00.
Информация о пожаре в 16-этажном доме поступила диспетчеру Краснодарского ПСГ в 12:19. Прибывшие на место спасатели установили, что в здании загорелась обшивка. Площадь пожара составила 40 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В 12:32 возгорание удалось локализовать. В 12:38 ликвидировали открытое горение. В тушении пожара принимали участие 51 человек и 23 единицы техники.
В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели провели эвакуацию 85 жильцов многоэтажки.
В 12:44 пожар в многоквартирном доме на Восточно-Кругликовской полностью ликвидировали.
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