В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали

Фото «Кубань 24»

Возгорание в многоквартирном доме по улице Восточно-Кругликовская, 34 произошло 5 сентября около 12:00.

Информация о пожаре в 16-этажном доме поступила диспетчеру Краснодарского ПСГ в 12:19. Прибывшие на место спасатели установили, что в здании загорелась обшивка. Площадь пожара составила 40 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 12:32 возгорание удалось локализовать. В 12:38 ликвидировали открытое горение. В тушении пожара принимали участие 51 человек и 23 единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели провели эвакуацию 85 жильцов многоэтажки.

В 12:44 пожар в многоквартирном доме на Восточно-Кругликовской полностью ликвидировали.

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