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СК: во время тушения пожара в 20-этажке в Новороссийске нашли тело 51-летней женщины

Происшествия
31.08.2022 10:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-vo-vremya-tusheniya-pozhara-v-20-etazhke-v-novorossijske-nashli-telo-51-letnej-zhenshhiny
СК: во время тушения пожара в 20-этажке в Новороссийске нашли тело 51-летней женщины
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Пожар произошел вечером 30 августа в одном из помещений на 19-м этаже жилого многоэтажного дома.

По данным следствия, жильцы дома почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. После локализации возгорания в помещении обнаружили тело 51-летней женщины, жившей в этом доме. Предварительно причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Следователи устанавливают точную причину и очаг возгорания. По окончании проверки примут процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании в 20-этажном доме на улице Хворостянского поступило 30 августа в 21:03. Во время пожара эвакуировали 40 человек.

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