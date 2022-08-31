СК: во время тушения пожара в 20-этажке в Новороссийске нашли тело 51-летней женщины
Пожар произошел вечером 30 августа в одном из помещений на 19-м этаже жилого многоэтажного дома.
По данным следствия, жильцы дома почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. После локализации возгорания в помещении обнаружили тело 51-летней женщины, жившей в этом доме. Предварительно причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Следователи устанавливают точную причину и очаг возгорания. По окончании проверки примут процессуальное решение.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании в 20-этажном доме на улице Хворостянского поступило 30 августа в 21:03. Во время пожара эвакуировали 40 человек.
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