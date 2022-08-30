В Новороссийске при пожаре в многоэтажке эвакуировали 40 человек
Происшествия
30.08.2022 23:39
Сообщение о возгорании в 20-этажном доме на улице Хворостянского поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона 30 августа в 21:03.
На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв по адресу в 21:07 они выяснили, что наблюдается сильное задымление на техническом этаже. По предварительной информации, причиной стало возгорание б/у вещей.
В 22:13 ранг пожара повысили до второго, в 22:50 возгорание локализовали на площади 50 кв. м. Ликвидировали открытое горение в 22:56, а в 23:22 пожар полностью ликвидировали. Эвакуировали 40 человек.
В тушении пожара участвовали 40 человек, 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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