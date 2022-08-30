Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске при пожаре в многоэтажке эвакуировали 40 человек

Происшествия
30.08.2022 23:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-pri-pozhare-v-mnogoetazhke-evakuirovali-40-chelovek
В Новороссийске при пожаре в многоэтажке эвакуировали 40 человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании в 20-этажном доме на улице Хворостянского поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона 30 августа в 21:03.

На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв по адресу в 21:07 они выяснили, что наблюдается сильное задымление на техническом этаже. По предварительной информации, причиной стало возгорание б/у вещей.

В 22:13 ранг пожара повысили до второго, в 22:50 возгорание локализовали на площади 50 кв. м. Ликвидировали открытое горение в 22:56, а в 23:22 пожар полностью ликвидировали. Эвакуировали 40 человек.

В тушении пожара участвовали 40 человек, 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Армавире произошел пожар в одноэтажном здании на площади 40 кв. метров.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. Синоптики: в Краснодарском крае к концу недели аномальная жара отступит и придет похолодание
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. На матче ФК «Сочи» пьяный фанат отобрал у ребенка подаренную Нобоа майку
  6. Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Прямой эфир
Мы в соцсетях