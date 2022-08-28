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В Армавире произошел пожар в одноэтажном здании на площади 40 кв. метров

Происшествия
28.08.2022 16:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-proizoshel-pozhar-v-odnoetazhnom-zdanii-na-ploshhadi-40-kv-metrov
В Армавире произошел пожар в одноэтажном здании на площади 40 кв. метров
Фото t.me/armavir

Сообщение о возгорании на улице Воровского поступило диспетчеру Армавирского пожарно-спасательного гарнизона 28 августа в 12:59.

По адресу направились пожарные расчеты. В 13:03 они прибыли на место и установили, что горит одноэтажное здание. В 13:04 пожар локализовали, в 13:14 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 40 кв. м.

Пострадавших нет. На месте работали 10 пожарных и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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