В Армавире произошел пожар в одноэтажном здании на площади 40 кв. метров

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Сообщение о возгорании на улице Воровского поступило диспетчеру Армавирского пожарно-спасательного гарнизона 28 августа в 12:59.

По адресу направились пожарные расчеты. В 13:03 они прибыли на место и установили, что горит одноэтажное здание. В 13:04 пожар локализовали, в 13:14 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 40 кв. м.

Пострадавших нет. На месте работали 10 пожарных и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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