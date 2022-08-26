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В Геленджике произошел пожар в гостинице на площади 200 кв. метров

Происшествия
26.08.2022 20:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-proizoshel-pozhar-v-gostinitse-na-ploshhadi-200-kv-metrov
Видео t.me/gelendgik

Сообщение о пожаре на улице Парковой в районе Винсовхоза поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона 26 августа в 18:49.

В 18:50 по адресу выехали пожарные подразделения. Спасатели прибыли на место и установили, что горит жилой частный дом. В 19:08 огонь локализовали, в 19:42 — ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 200 кв. м.

По предварительным данным, пострадавших нет. На тушение пожара было подано четыре ствола. На месте работают 24 человека и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что постояльцев гостиницы эвакуировали.

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