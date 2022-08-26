В Сочи загорелись нежилые постройки площадью 350 кв. метров

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сообщение о пожаре в переулке Ветеринарном в хуторе Раздольное Хостинского района Сочи поступило 26 августа в 13:41.

На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 13:58 они установили, что горят неэксплуатируемые здания. Огонь охватил 350 кв. м.

В 14:24 возгорание локализовали на той же площади, в 14:31 ликвидировали открытое горение. Полностью пожар был потушен в 14:42. В ликвидации пожара участвовали 14 человек личного состава и четыре единицы техники. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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