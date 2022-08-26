В Адлерском районе Сочи сгорел барак площадью 150 кв. метров

Фото t.me/spasenie_sochi

Пожар произошел 25 августа в селе Илларионовка Адлерского района на улице Центральной. Сообщение о возгорании в доме барачного типа поступило спасателям в 11:28.

Сотрудники службы спасения Сочи незамедлительно выехали на место и оказали помощь пожарным.

В 12:06 пожар локализовали, а в 12:35 полностью ликвидировали. Площадь пожара оставила 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба «Службы спасения» Сочи в Telegram.

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