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В Северском районе школьник помог пожилому человеку выбраться из горящего дома

Общество
25.08.2022 16:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-shkolnik-pomog-pozhilom-cheloveku-vybratsya-iz-goryashhego-doma
В Северском районе школьник помог пожилому человеку выбраться из горящего дома
Фото t.me/andreidoroshevskii

Пожар произошел 24 августа около 20:00 в станице Калужской в частном доме по улице Широкой.

К счастью, в тот момент поблизости был 15-летний ученик 10-класса Петр Ковригин. Он заметил огонь в доме, не растерялся и помог пожилому человеку выбраться. Затем школьник помог спасателями в тушении возгорания.

«Очень мужественный поступок. Выражаю благодарность Петру, и его родителям — за воспитание сына», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.

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