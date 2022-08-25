В Северском районе школьник помог пожилому человеку выбраться из горящего дома
Общество
25.08.2022 16:18
Пожар произошел 24 августа около 20:00 в станице Калужской в частном доме по улице Широкой.
К счастью, в тот момент поблизости был 15-летний ученик 10-класса Петр Ковригин. Он заметил огонь в доме, не растерялся и помог пожилому человеку выбраться. Затем школьник помог спасателями в тушении возгорания.
«Очень мужественный поступок. Выражаю благодарность Петру, и его родителям — за воспитание сына», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.
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