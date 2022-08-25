В Краснодаре во время пожара из девятиэтажки эвакуировали 34 человека
Происшествия
25.08.2022 11:52
Сообщение о возгорании в одной из многоэтажек на улице Заречной поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 25 августа в 8:30.
По адресу выехали пожарные расчеты. Они прибыли на место и установили, что горит квартира девятиэтажном доме. Из многоэтажки эвакуировали 34 человека. В 8:55 пожар локализовали, в 9:00 — полностью потушили. Площадь пожара составила 50 кв. м.
При пожаре никто не пострадал. На месте работали 21 спасатель и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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