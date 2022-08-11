В Анапе во время пожара из многоэтажки эвакуировали 40 человек
Происшествия
11.08.2022 11:38
Сообщение о задымлении в многоквартирном дома на улице Ленина, 175 поступило диспетчеру 11-го пожарно-спасательного гарнизона Анапы 10 августа в 23:22.
Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что в одном из подъездов многоэтажки в подвале горит мусор. Из многоэтажки эвакуировали 40 жильцов.
Пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 3 кв. м. Специалисты устанавливают причину возгорания, пишет газета «Анапское Черноморье».
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