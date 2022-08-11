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В Туапсе ночью загорелся крупный торговый склад

Происшествия
11.08.2022 07:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-proizoshel-pozhar-na-sklade-ploshhadyu-200-kv-metrov
В Туапсе ночью загорелся крупный торговый склад
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании на складе на улице Гагарина поступило в МЧС 11 августа в 2:41. Вокруг горящего склада на объекте торговли стоит много других точек, поэтому по адресу выехали пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу пожара.

По прибытии создан оперативный штаб, два боевых участка. В 3:55 пожар локализовали, в 5:53 — полностью потушили.

Площадь возгорания составила 200 кв. м. Эвакуацию не проводили. Во время пожара никто не пострадал.

Пожар тушили 57 человек и 17 единиц техники. Работали три звена газодымозащитной службы, подано шесть стволов. На месте работает оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона.

Причина возникновения пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

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