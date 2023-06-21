Запуск рейсов из Сочи в Грузию отложили на неопределенный срок

Запуск отложили из-за того, что перевозчик до сих пор не получил разрешение от Минтранса РФ.

Согласования от грузинской стороны на запуск рейсов Сочи — Тбилиси и Домодедово — Кутаиси, а также на чартеры из регионов, компания Red Wings получила еще в мае. Еще один маршрут Жуковский — Тбилиси согласовали 16 июня.

«Мы ожидаем решения Минтранса РФ. У нас все согласовано, мы назначенный перевозчик и со стороны России по регулярным рейсам, и нам согласовала все чартеры грузинская сторона. Для нас это больной вопрос, что полеты не запускаются, сезон идет», — отмечает источник в авиакомпании.

Эксперты считают, что открытие дополнительных полетов в Грузию позволит снизить стоимость билетов, а аэропорт Кутаиси можно было бы использовать как транспортный хаб для перелетов в Европу, пишут «Известия».

Читайте также: Росавиация согласовала дополнительный воздушный коридор для Юга России.