Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Запуск парома между Сочи и Турцией отложили на конец мая

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapusk-paroma-mezhdu-sochi-i-turtsiej-otlozhili-na-konets-maya
Запуск парома между Сочи и Турцией отложили на конец мая
Фото пресс-службы администрации Сочи

Открыть паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировали 11 мая, однако этого не удалось сделать из-за проблем со страхованием, рассказала руководитель туроператора Şolt Tur Фатош Шолт.

По ее словам, специалисты сейчас делают все возможное, чтобы решить проблему со страховкой парома. Запустить паром между Трабзоном и Сочи планируют после президентских выборов в Турции. Первый тур запланировали на 14 мая, а второй — на 28 мая.

Ожидается, что на линии будет работать один паром, который будет перевозить не только пассажиров, но и автомобили. Из Сочи судно будет выходить по вторникам и пятницам, а из Трабзона по понедельникам и четвергам, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: между Сочи и Новороссийском 3 мая стартовала морская навигация скоростных катамаранов. Рейсы выполняют на судне на подводных крыльях «Комета» и скоростном катамаране «Грифон».

Статьи
Оружие Победы: огнемет РОКС-3 — смерть в ранце
Оружие Победы: огнемет РОКС-3 — смерть в ранце
Оружие Победы: винтовка СВТ-40 — капризная «Светка»
Оружие Победы: винтовка СВТ-40 — капризная «Светка»
Оружие Победы: Балтийский варяг — подводная лодка «Щука»
Оружие Победы: Балтийский варяг — подводная лодка «Щука»
Оружие Победы: РГ-42 — боевая консервная банка
Оружие Победы: РГ-42 — боевая консервная банка
Оружие Победы: легендарная «тридцатьчетверка»
Оружие Победы: легендарная «тридцатьчетверка»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях