Запуск парома между Сочи и Турцией отложили на конец мая

Открыть паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировали 11 мая, однако этого не удалось сделать из-за проблем со страхованием, рассказала руководитель туроператора Şolt Tur Фатош Шолт.

По ее словам, специалисты сейчас делают все возможное, чтобы решить проблему со страховкой парома. Запустить паром между Трабзоном и Сочи планируют после президентских выборов в Турции. Первый тур запланировали на 14 мая, а второй — на 28 мая.

Ожидается, что на линии будет работать один паром, который будет перевозить не только пассажиров, но и автомобили. Из Сочи судно будет выходить по вторникам и пятницам, а из Трабзона по понедельникам и четвергам, сообщает РИА «Новости».

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