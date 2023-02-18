Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Запуск беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС планируют на 24 февраля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapusk-bespilotnogo-korablya-soyuz-ms-23-k-mks-planiruyut-na-24-fevralya
Запуск беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС планируют на 24 февраля
Фото @roscosmos_gk

Назначить запуск беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС на 24 февраля рекомендовал совет главных конструкторов.

После разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля «Прогресс МС-21», которая произошла 11 февраля на МКС, специалисты Роскосмоса изучили телеметрическую информацию и изображения внешней поверхности корабля.

Также они тщательно осмотрели радиатор на корабле «Союз МС-23», который в настоящее время находится в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки Байконура. Никаких повреждений на нем не обнаружили.

«Совет главных конструкторов рекомендовал государственной комиссии назначить запуск корабля «Союз МС-23» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с Байконура на 24 февраля в 3:34 по московскому времени», — цитирует сообщение госкорпорации «Роскосмос» RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», грузовой корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты и затопят 19 февраля.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Уничтоженный вредителем самшит впервые начал самовосстанавливаться в нацпарке Сочи
Уничтоженный вредителем самшит впервые начал самовосстанавливаться в нацпарке Сочи
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Семья отравилась газом в Краснодаре, один взрослый и двое детей в больнице
  5. Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях