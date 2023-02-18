Запуск беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС планируют на 24 февраля

Назначить запуск беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС на 24 февраля рекомендовал совет главных конструкторов.

После разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля «Прогресс МС-21», которая произошла 11 февраля на МКС, специалисты Роскосмоса изучили телеметрическую информацию и изображения внешней поверхности корабля.

Также они тщательно осмотрели радиатор на корабле «Союз МС-23», который в настоящее время находится в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки Байконура. Никаких повреждений на нем не обнаружили.

«Совет главных конструкторов рекомендовал государственной комиссии назначить запуск корабля «Союз МС-23» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с Байконура на 24 февраля в 3:34 по московскому времени», — цитирует сообщение госкорпорации «Роскосмос» RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», грузовой корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты и затопят 19 февраля.