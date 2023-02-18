Грузовой корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты и затопят 19 февраля

Об этом 18 февраля сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

У транспортного грузового корабля «Прогресс МС-21 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования. Он отстыковался от российского сегмента МКС 13 февраля. Его двигатель включится на торможение для схода с орбиты 19 февраля в 6:15 по московскому времени. После этого корабль войдет в атмосферу и разрушится.

Специалисты прогнозируют, что несгоревшие элементы корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана в 6:57 по московскому времени, сообщает RT.

Читайте также: тектонический разлом после землетрясения в Турции сфотографировали из космоса.