Грузовой корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты и затопят 19 февраля
Общество
18.02.2023 15:54
Об этом 18 февраля сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
У транспортного грузового корабля «Прогресс МС-21 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования. Он отстыковался от российского сегмента МКС 13 февраля. Его двигатель включится на торможение для схода с орбиты 19 февраля в 6:15 по московскому времени. После этого корабль войдет в атмосферу и разрушится.
Специалисты прогнозируют, что несгоревшие элементы корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана в 6:57 по московскому времени, сообщает RT.
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