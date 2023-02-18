Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Грузовой корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты и затопят 19 февраля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovoj-korabl-progress-ms-21-svedut-s-orbity-i-zatopyat-19-fevralya
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты и затопят 19 февраля
Фото @roscosmos_gk

Об этом 18 февраля сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

У транспортного грузового корабля «Прогресс МС-21 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования. Он отстыковался от российского сегмента МКС 13 февраля. Его двигатель включится на торможение для схода с орбиты 19 февраля в 6:15 по московскому времени. После этого корабль войдет в атмосферу и разрушится.

Специалисты прогнозируют, что несгоревшие элементы корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана в 6:57 по московскому времени, сообщает RT.

Читайте также: тектонический разлом после землетрясения в Турции сфотографировали из космоса.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Уничтоженный вредителем самшит впервые начал самовосстанавливаться в нацпарке Сочи
Уничтоженный вредителем самшит впервые начал самовосстанавливаться в нацпарке Сочи
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Семья отравилась газом в Краснодаре, один взрослый и двое детей в больнице
  5. Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях