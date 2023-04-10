Запретить вылов дельфинов в России для развлечения могут с 1 марта 2024 года
Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме во втором чтении 18 апреля.
Согласно документу, морских млекопитающих, включая дельфинов и китов, запретят вылавливать в учебных и культурно-просветительских целях. Исключением станут животные, которых будут добывать по специальному решению. Его порядок определит Правительство РФ.
Один из инициаторов законопроекта, депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб сообщила, что решение о вылове придется предварительно объяснить и опубликовать в открытом доступе в течение трех дней.
«Не думаю, что такие решения будут легко приниматься, когда они под наблюдением общественности. Добыча должна быть оправданна, например, необходимостью выживания популяции», — сказала депутат.
Петиции в поддержку запрета вылова морских животных в настоящее время подписали более 1,9 млн человек, пишет «Парламентская газета».
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