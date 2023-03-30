На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей

Заявку на поиск подрядчика администрация Сочи опубликовала на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 3 млн 940 тыс. 600 рублей.

«Выполнение работ по подбору и утилизации павших безнадзорных животных (собак, кошек, дельфинов) в Лазаревском внутригородском районе в 2023–2024 годах», — говорится в пояснении к заявке.

Согласно проекту, при обнаружении трупов животных подрядчик должен обратиться в «ГБУ Ветеринарии города Сочи». Там специалисты проведут освидетельствование и выдадут соответствующий документ, после которого трупы можно будет забрать для последующей утилизации.

Перевозить погибших кошек, собак и дельфинов подрядчик должен будет в одноразовых пакетах, помещенных в многоразовые пластиковые емкости. Подтверждать факт выполненной работы необходимо фотоотчетом.

Стоимость подбора и утилизации одной кошки или собаки — 3 тыс. 250 рублей, одного дельфина — 15 тыс. 600 рублей. Прием заявок уже завершили, итоги подведут 3 апреля.

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