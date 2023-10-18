Запретить вегетарианство и сыроедение для детей предложили в России

Сейчас такие ограничения в законодательстве не прописаны. С инициативой выступила Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, такие виды альтернативного пищевого поведения стали общемировым трендом.

Волынец отметила, что при таком рационе наблюдается дефицит витаминов В12 и D, участвующих в формировании и обеспечении нормального функционирования костного скелета. Она подчеркнула, что дети-вегетарианцы зачастую стакиваются с дефицитом белка, кальция, железа, цинка, йода.

Она добавила, что такая нехватка полезных элементов вызывает анемию, неврастению, нарушения моторики, серьезное отставание в росте и развитии, неврологические дисфункции и дисбаланс гормонов щитовидной железы, запоры, а также разрушение зубов.

«Однако вопрос о запрете вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних, в особенности детей первых лет жизни, законодательно не урегулирован», — сообщила она.

По словам Волынец, из-за отсутствия определенных ограничений в законодательстве сложно бороться с альтернативными способами питания, из-за которых страдают несовершеннолетние. Она отметила, что сыроедение и вегетарианство следует признать опасными для жизни и здоровья, чтобы они ассоциировались с девиантным поведением.

«С учетом вышеизложенного прошу вас в защиту прав и интересов детей рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних детей», — цитирует Волынец RT.

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