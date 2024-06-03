Запретить товарные знаки с религиозной символикой предложили в РПЦ и Роспатенте

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму до конца весенней сессии.

РПЦ и Роспатент подготовили законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию товарных знаков с религиозной символикой или семантикой, а также на использование религиозных коннотаций для названий коммерческих организаций. Это нововведение рассчитывают внести в Гражданский кодекс РФ.

Авторы инициативы отметили, что такие поправки направлены на предотвращение случаев, когда обозначения с религиозной символикой приводят к оскорблению чувств верующих. В пример представители духовенства привели такие торговые марки, как «Исповедь грешницы», «Кроткая монашка», «Батюшка онлайн» и другие.

«Новый закон установит запрет на предоставление исключительного (монопольного) права физическому или юридическому лицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых», — рассказала Руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

Также в Московском патриархате отметили, что новые правила не будут распространяться на товарные знаки, которые зарегистрировали до вступления в силу нового закона.

Инициативу православных поддержали представители других конфессий, в том числе главный раввин России Берл Лазар и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов, пишет «Ъ».

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