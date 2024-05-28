«Употреблявшую наркотики» на иконе девушку будут судить в Краснодаре

В оскорблении религиозных чувств верующих подозревают 17-летнюю жительницу Краснодара.

По данным следствия, днем 12 января 2024 года подозреваемая и ее подруга, не достигшая возраста привлечения к уголовной ответственности, находились в квартире на Котовского.

В какой-то момент, девушка положила на стол икону Николая Чудотворца и раскрошила на нее хозяйственный мел, придав сходство с наркотиком. Рядом она положила бумажный сверток и банковскую карту, создав видимость употребления запрещенных веществ. Все происходящее снимала на камеру смартфона ее подруга. Видео девушка опубликовала на своем канале в одной из соцсетей. Уточняется, что доступ к видео имел неограниченный круг лиц.

В ходе следствия девушка признала свою вину в полном объеме. В настоящее время дело передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видео, выложенное девушками в интернет, привлекло внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.