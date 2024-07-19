Запретить «тапать хомяка» в игре Hamster Kombat призвали в Госдуме РФ

Telegram-игра*, в которой людям обещают когда-нибудь перевести заработанные «тапами» виртуальные монеты в криптовалюту, — это явное мошенничество, по мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан», — сказал он.

Аксаков добавил, что Hamster Kombat особенно сказывается на психике тех людей, которые не хотят работать, но мечтают разбогатеть с минимальными усилиями.

Депутат добавил, что в игре есть дополнительные задания. Например, за просмотр «Хомячьих новостей» на YouTube можно получить сразу 100 тыс. «хомякоинов» (валюта в игре). Спустя 22 часа после выхода этого видео, оно набрало более 5 млн просмотров. Аксаков назвал происходящее «чуть ли не психозом».

Как отметили в «Лаборатории Касперского», увлечение Hamster Kombat может привести к тому, что ее игроки останутся без доступа к Telegram, так как злоумышленники стали воровать российские аккаунты под видом сервиса для вывода денег из игры, пишет 360.ru со ссылкой на «Парламентарскую газету».

Читайте также: у игроков Hamster Kombat начали массово похищать аккаунты в Telegram. Мошенники под видом экспертов предлагают игрокам вывод заработанных цифровых денег и присылают ссылку на фишинговый ресурс. После этого игроки лишаются доступа к личным данным.

*Hamster Kombat появился в Telegram в мае 2024 года. Игра заключается в том, что нужно нажимать, то есть «тапать», на хомяка. Это приносит игроку виртуальные монеты. Как обещают создатели Hamster Kombat, когда-то заработанные сокровища можно будет обменять на криптовалюту и, как итог, разбогатеть. Соответственно, чем больше «тапаешь» хомяка, тем больше монет и тем больше будет награда.