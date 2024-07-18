У игроков Hamster Kombat начали массово похищать аккаунты в Telegram
Мошенники под видом экспертов предлагают игрокам вывод заработанных цифровых денег и присылают ссылку на фишинговый ресурс. После этого игроки лишаются доступа к личным данным.
Двоюродные братья Ярослав и Иван приложением Hamster Kombat активно пользуются с апреля. За это время в игре на двоих заработали более 1 млрд виртуальных монет. Молодые люди увлекаются криптовалютой. Они уверены, что за ней ― будущее.
«Учитывая, что у меня был опыт с Notkoin, я смог заработать себе на вещи и что-то остальное оставить себе, чтобы торговать на остальных биржах», ― делится житель Краснодара Ярослав Славинский.
«Есть еще премаркет на бирже. Там хомяк показывает хорошую цену», ― рассказывает житель Краснодара Иван Александров.
Hamster Kombat ― мобильная игра, в которой, как надеются пользователи, можно будет заработать реальные деньги. За «тапанье» цифрового хомяка игроку дают монеты ― Toncoin. После их верификации на криптобирже ожидается, что они получат реальную стоимость.
«На смену большим фермам пришли телефонные. Теперь зарабатывать можно просто, нажимая на экран. Однако и тут майнеры нашли способ облегчить труд. Для этого качают кликер, благодаря чему валюта сама поступает на счет», ― сообщает корреспондент Виктория Саввина.
Жители Краснодара к такой игре относятся с сомнением.
― Я таким не занимаюсь.
― Тапаем хомяка! Это феномен, но перспектив у него нет.
Мировая популярность приложения, у которого 250 млн пользователей, заинтересовала мошенников. Они связываются с игроками под фейковыми аккаунтами, предлагают ресурс по выводу электронной валюты, а затем просто крадут их данные. Это типичный фишинг.
«Одними из популярных способов хищения денежных средств граждан либо получением доступа к их приложениям ― являются вирусные ссылки и фишинговые ресурсы», ― отмечает начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Подобный вид мошенничества существует уже почти четверть века и до сих пор остается опасным для интернет-пользователей. Специалисты уверены, что всему виной ― находчивость злоумышленников.
«Используя популярные тренды и актуальные события, фишеры увеличивают вероятность успеха своих атак. Пользователь, увлеченный игрой, с большей вероятностью откроет письмо, обещающее игровые преимущества. Такой подход демонстрирует высокую адаптивность фишеров под аудиторию», ― подчеркивает специалист по кибербезопасности Дмитрий Андропов.
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