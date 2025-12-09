Запретить таксистам стоянку во дворах предложили в России

Депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой запретить таксистам стоянку во дворах жилых домов.

По словам парламентариев, жильцы часто жалуются на водителей такси, которые паркуют свои автомобили, занимая тем самым места жителей домов. При этом шлагбаумы есть не во всех дворах, а правила дорожного движения сейчас не регламентируют продолжительность парковки для такси.

Депутаты обратились к министру транспорта РФ Андрею Никитину с просьбой проработать инициативу совместно с органами внутренних дел и дать ответ в установленном порядке, сообщает 360.ru.

