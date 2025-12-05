Лишать прав за незаконное использование знака «Инвалид» предложили в России

Усилить уже действующие санкции в отношении водителей, которые незаконно прикрепляют знак «Инвалид» на автомобиль, предложили в ГД РФ.

Автором законопроекта выступил депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов.

«Не должны настоящие инвалиды и перевозящие их близкие колесить вокруг соцобъектов в поисках свободных парковочных мест, пока те заняты самозванцами», — пояснил Нилов.

Он отметил, что существующие санкции малоэффективны, поэтому необходимо усилить ответственность. По словам депутата, штраф для граждан должен составлять 7,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20 тыс., для юрлиц — 500 тыс.

Кроме того, парламентарий предложил лишать прав за повторное нарушение на срок до трех месяцев, сообщает 360.ru.

