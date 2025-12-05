Logo
Лишать прав за незаконное использование знака «Инвалид» предложили в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lishat-prav-za-nezakonnoe-ispolzovanie-znaka-invalid-predlozhili-v-rossii
Лишать прав за незаконное использование знака «Инвалид» предложили в России
Фото freepik.com

Усилить уже действующие санкции в отношении водителей, которые незаконно прикрепляют знак «Инвалид» на автомобиль, предложили в ГД РФ. 

Автором законопроекта выступил депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов. 

«Не должны настоящие инвалиды и перевозящие их близкие колесить вокруг соцобъектов в поисках свободных парковочных мест, пока те заняты самозванцами», — пояснил Нилов. 

Он отметил, что существующие санкции малоэффективны, поэтому необходимо усилить ответственность. По словам депутата, штраф для граждан должен составлять 7,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20 тыс., для юрлиц — 500 тыс. 

Кроме того, парламентарий предложил лишать прав за повторное нарушение на срок до трех месяцев, сообщает 360.ru. 

Читайте также: за ущерб при запуске фейерверков россиян будут штрафовать на 50 тыс. рублей.

